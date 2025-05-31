В России импортозаместят игрушки Labubu «Русской Лабубусей»

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Русская Лабубуся», которая может импортозаместить Labubu. Hа заявку обратило внимание агентство «Москва».

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Компания из Москвы «Константа торг» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда под названием «Русская Лабубуся». Бренд планирует продавать различные товары и оказывать услуги. К заявке также приложена иллюстрация возможной игрушки. Она повторяет образ китайской Labubu, но с лицом человека в красной повязке и зеленой униформе.

До этого эксперт объяснила популярность Labubu. Недавно компания приостановила розничную продажу в Великобритании после волны хаоса с огромными очередями и недовольными покупателями. Такие «проблемы» только усилили ажиотаж. Эксперт подчеркнула, что в мире покупателей появились и «ироничные» — те, кто смеются над трендом.

А «Газета.Ru» разобралась, откуда взялся этот тренд и стоит ли за ним гнаться.