Популярный летний тренд вызвал споры в Сети

Британский бренд Next показал новую коллекцию трендовой одежды и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на странице модной марки в TikTok.

На размещенном видео зрителям были продемонстрированы вещи с принтом гингем. Так, представители компании запечатлели манекенов в костюмах в красно-белую клетку. Кроме того, они показали на себе сочетание клетчатых зеленых брюк с облегающими белыми майками.

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В комментариях под роликом пользователи сети разошлись во мнениях по поводу этой модной тенденции.