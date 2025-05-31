Лето начинается с капри: как и с чем модно носить джинсы в этом году

152 года назад компания Леви Страусса получила единоличное право на производство брюк с заклепками на карманах. Это официальный день рождения джинсов. Дизайнер, стилист Анна Скороходова поделилась секретом их популярности.

© Вечерняя Москва

Их не нужно, как брюки, постоянно отпаривать, приводить в порядок. У них огромное количество сочетаний. Когда мы думаем о том, как создать романтичный образ, сразу представляем какое-нибудь платье, что-то легкое, воздушное. Но сегодня мы можем создавать весьма женственные образы, сочетая джинсы с различными декоративными элементами. Джинсы не загоняют в рамки. И они подходят всем людям. Мы можем выбрать подходящие для себя фасон, посадку, длину, и они будут идеально сидеть, скрывая все недостатки. Такого преимущества у брюк нет. Джинсы сделаны из очень доступного и удобного материала. И цена, конечно, играет роль. В любом ценовом сегменте можно найти достаточно качественные джинсы и носить их годами. Чего нельзя сказать о брюках (брюки из дешевого материала быстро изнашиваются).

Образ для отдыха

Джинсы капри — укороченная модель до середины голени. Смотрится по-летнему, можно носить с футболками, повязав на пояс рубашку и таким образом добавив акцент.

Хорошо забытое старое

В этом сезоне популярны модные решения 1960– 1970-х годов. Например, стиль кантри: джинсы клеш, которые адаптируются практически под любые наряды. Мы можем создать романтичный образ с легкой блузкой из прозрачного материала. Или можем носить их с жакетом — получится строгий образ.

Штанина вот такой ширины

К ультратрендовым моделям можно отнести широкие джинсы длины макси. Модель остается популярной, несмотря на то что она не очень удобна в носке. Однако это можно исправить: сделайте подвороты. Сейчас в тренде джинсы не с мелкими, а с объемными подворотами.

Заменят брюки

Джинсы со стрелками — тренд, который набирает обороты. Уже к осени он может оказаться в топе. Стрелки бывают декоративного фасона. То есть это строчка, идущая по брючине от колена. И есть джинсы со стрелками по типу классических брюк.

Потертый шик

Имитация потертости вплоть до желтоватого оттенка — еще один забавный тренд. Если вы уже износили ваши джинсы и их по-хорошему уже пора выбрасывать, можно дать им вторую жизнь, доработав потертости. Джинсами можно дополнить бунтарский образ.

Больше деталей

Скоро начнется лето. Все ищут способы как-то украсить свою одежду. И тут на сцену выходят джинсы с декором: с вышивкой или украшенные кристаллами. И есть андеграундные модели с декоративными элементами в виде вывернутых карманов или дополнительных молний. К таким вещам можно добавить куртки, жилеты, сделать сложносоставной образ.

Анатоль Вовк, искусствовед, историк моды:

Популярность джинсов связана с историей их восприятия — образами комфортной одежды и сформированными в кино образами свободолюбивых и «плохих» героев. С сегодняшними трендами на нулевые растет популярность джинсов с низкой посадкой и широкими брючинами. Но все же главное — выбирать те джинсы, которые подходят вашей фигуре и в которых вам комфортно.

Рабочая одежда золотоискателей

По словам искусствоведа, историка мод и популярного блогера Анатоля Вовка, свою историю джинсы начали в XVI веке.

Тогда для матросов и рабочих нужна была крепкая одежда, которая выдерживает нагрузки. Таким образом появился предшественник денима из шерсти и хлопка с диагональным плетением нити, тогда как обычная одежда имела прямое.

В XVII веке появилась грубая саржа уже без добавления хлопка, и называли ее serge de Nimes. А спустя сто лет, в Англии, создали саржу только из хлопка, и назвали ее деним.

В конце XVIII века стали изготавливаться синие брюки для французских военных, которые назывались Bleu de Genes.

А вот уже в XIX веке в Америке в моду входят брюки из подобного материала. В 1851 году в Америку приезжает Леви Страусс, который специализируется на продаже одежды для золотоискателей. В 1865 году появляется синтетический краситель цвета индиго, а в 1873-м Леви Страусс вместе с портным Джейкобом Дэвисом патентует брюки цвета индиго, укрепленные дополнительными швами и клепками, — так появляются уже знакомые нам джинсы.

К 1930 году меняется отношение к джинсам, и они становятся не только рабочей одеждой, но и одеждой для отдыха. С этих пор джинсы видоизменились и их популярность росла, однако до 1950-х их называли «комбинезоном до талии». А общеизвестное название «джинсы» стало популярным в середине прошлого века.

Чтобы всегда оставаться неотразимой, важно тщательно следить за своим гардеробом и время от времени проводить в нем ревизию, избавляясь от лишних вещей. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала стилист и дизайнер Лилия Фаттахова.