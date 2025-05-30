Стиль рыбака стал трендом 2025 года

Одежда и аксессуары в рыбацком стиле стали трендом 2025 года. Об этом сообщает новостной портал 7News.

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Речь идет о модном течении Fisherman core — стиле рыбака, который предполагает наличие в гардеробе рыбацкой униформы и вещей с морской эстетикой. Среди актуальных позиций оказались рыбацкие сандалии, свитер крупной вязки, сумка-авоська и плащи, а также полосатые джемперы и резиновые сапоги.

Ранее в мае редакторы журнала Glamour назвали необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года. По словам экспертов, женщинам следует приобрести платье-рубашку для походов в офис и официальных встреч, а также короткое черное платье из легкого материала, являющееся универсальным. В список вошли и вещи с цветочным принтом, которые подойдут для отдыха.