Ева Лонгория снялась в ультракоротких шортах

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория завладела мексиканским футбольным клубом Necaxa и снялась для мужского журнала GQ. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

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50-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерой в бежевом костюме, который состоял из облегающей футболки и ультракоротких шорт. Кроме того, она примерила золотисто-коричневый плащ и остроносые туфли с открытой пяткой. Также знаменитость уложила волосы назад и сделала макияж с акцентом на нюдовую помаду.

«С Necaxa в руках Ева видит в футболе то, чего многие не видят», — гласит описание под публикацией, которая набрала 47,7 тысячи лайков.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория в откровенных образах снялась для журнала Byrdie. Так, на одном из кадров актриса предстала в наряде бренда Маx Маrа, который включал в себя трусы и укороченную блузку с декольте до талии.