Певица Ханна снялась в бикини для рекламы

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда одежды XGirl. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

34-летняя исполнительница позировала на размещенных кадрах у бассейна под открытым небом. Она предстала перед камерой в полупрозрачном нюдовом бикини, украшенном стразами. Также знаменитость надела черную бейсболку и сделала пучок из заплетенных в косы волос.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

При этом на одном из снимков артистка повернулась спиной к фотографу, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Ранее в мае Ханна также похвасталась часами бренда Bvlgari за миллион рублей.