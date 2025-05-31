Ведущий «Модного приговора» назвал лучшую модель майки на лето

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить майку в летних образах. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Что вам точно стоит купить этим летом, так это хорошую базовую майку, а лучше несколько в разных цветах. Tank top — незаменимый предмет летнего гардероба: отлично смотрится как в минималистичных образах в эстетике 00х, а так же является хорошей "пододевалочкой" для более сложных многослойных комплектов», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».