Беременная модель Валентина Иванова снялась в нижнем белье

Беременная девушка Тимати, модель Валентина Иванова снялась в нижнем белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Валентина Иванова позировала в черном укороченном топе, гетрах и трусах. Волосы ей выпрямили и сделали легкий дневной макияж. В руках она держала домашнего питомца.

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До этого Валентина Иванова заказала кольцо за 358 тыс. рублей.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

22 декабря 2024-го исполнитель спровоцировал слухи о свадьбе. Тимати выложил видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей – в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. Он пошутил, что его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него. Интернет-пользователи посчитали, что артист намекнул на свадьбу с Ивановой. Однако вскоре мать рэпера Симона Юнусова опровергла домыслы поклонников.