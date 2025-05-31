Названы бьюти-процедуры, которые можно делать во время беременности

В период беременности гормональные изменения могут сказаться на коже. Многих будущих мам волнует вопрос: «Какие процедуры безопасны и эффективны для поддержания красоты?». Врач-косметолог Ирина Никитенко рассказала «Вечерней Москве» о безопасных решениях для ухода за кожей во втором триместре, когда риски для малыша минимальны.

© Вечерняя Москва

Безопасные и эффективные процедуры для красоты

По ее словам, во втором триместре при отсутствии противопоказаний и с использованием щадящих настроек можно сделать фотоомоложение.

IPL-терапия (фотоомоложение) может помочь уменьшить выраженность пигментации, сосудистых звездочек и улучшить общий тон кожи. Важно выбирать опытного специалиста, работающего с деликатными программами для беременных, — сказала она.

Эксперт отметила, что также во втором триместре беременности можно делать популярный микроигольчатый RF-лифтинг.

Современные аппараты микроигольчатого RF-лифтинга позволяют работать точечно и контролировать глубину воздействия. Во втором триместре при наличии показаний (например, для повышения тонуса кожи после похудения) и при использовании минимальной мощности процедура может быть проведена с осторожностью. Важно выбирать сертифицированное оборудование и доверять только квалифицированным специалистам, — говорит Никитенко.

Биоревитализация гиалуроновой кислотой — это прекрасный способ увлажнить кожу изнутри, улучшить ее цвет и эластичность, заверила косметолог:

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота легко усваивается кожей, не вызывает отеков и аллергических реакций. Во втором триместре биоревитализация помогает бороться с сухостью, шелушением и другими признаками обезвоживания кожи.

По ее мнению, во втором триместре беременности можно делать контурную пластику гиалуроновой кислотой (филлерами на основе гиалуроновой кислоты) без лидокаина.

Если вы хотите скорректировать форму губ, добавить объем скулам или убрать носогубные складки во втором триместре беременности, контурная пластика может стать отличным решением. Главное — выбирать филлеры на основе гиалуроновой кислоты без добавления лидокаина и доверять процедуру опытному врачу, который работает с минимальными объемами препарата и учитывает особенности анатомии беременных, — сообщила она.

Если беременная женщина страдает от акне и постакне, то она может сделать фотодинамическую терапию Revixan, считает собеседница «ВМ»:

Это отличное решение для борьбы с акне и постакне, а также для улучшения общего состояния кожи. Revixan обладает выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствует обновлению клеток и улучшает микроциркуляцию. Во втором триместре при использовании Revixan без дополнительных фотосенсибилизаторов процедура помогает избавиться от высыпаний, улучшить цвет лица и придать коже здоровое сияние.

Что еще можно добавить в уход за кожей во время беременности

Как рассказала косметолог, во время беременности можно делать профессиональные кодовые процедуры. Например, мягкие пилинги на основе фруктовых кислот, увлажняющие и питательные маски, деликатный массаж лица.

Домашний уход также полезен для кожи во время беременности. Но нужно использовать мягкие очищающие средства, натуральную косметику без агрессивных компонентов, солнцезащитные кремы с высоким SPF, — заключила Никитенко.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян назвал безопасные сроки для беременности после пластической операции. По его словам, женщина может планировать беременность через три–шесть месяцев после пластической операции. Он подчеркнул, что перед планированием беременности нужно обязательно проконсультироваться с пластическим хирургом, который сможет правильно оценить состояние пациентки после вмешательства.