Названы лучшие средства для борьбы с морщинами на шее

Врач-косметолог Мадина Осман назвала лучшие средства для борьбы с морщинами на шее у женщин.

В интервью изданию NEWS.ru она заявила, что омолаживающий эффект даёт ретинол, который эффективно стимулирует выработку коллагена и обновление клеток, что помогает разгладить морщины и улучшить рельеф кожи.

«Ретинол – звезда среди антивозрастных компонентов, – подчеркнула специалист. – Он словно дирижер запускает выработку коллагена, ускоряет обновление клеток и делает рельеф шеи более ровным».

Однако Осман рекомендует использовать его очень осторожно, особенно если кожа чувствительная. В этой связи она советует начинать с низкой концентрации ретинола, используя его на ночь, не забывая при этом об SPF утром.

Помимо ретинола, косметолог рекомендует включать в уход за шеей гиалуроновую кислоту, которая обеспечит глубокое увлажнение кожи.

«Гиалуроновая кислота — это не агрессивный герой, а скорее заботливая няня. Она умеет удерживать влагу внутри кожи, словно губка, разглаживая микрорельеф и делая кольца Венеры на шее менее заметными. Важное уточнение: не просто наносите средство, а запечатывайте его кремом, чтобы эффект действительно остался с вами», – пояснила косметолог.

Также Осман советует использовать витамин С, который способен защитить шею от повреждений. По её словам, данный компонент особенно эффективен в сочетании с солнцезащитными средствами.

«Добавьте витамин С в утренний уход, особенно в тандеме с SPF шея скажет вам спасибо за свежесть и тонус», – резюмировала врач-косметолог.

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