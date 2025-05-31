Как одеваться летом беременным: советы от стилиста для комфорта и красоты

Лето во время беременности — это и радость, и испытание. С одной стороны, не нужно надевать несколько слоев одежды, что приятно. С другой — организм работает на полную мощность, температура за окном растет до порой невыносимых показателей, а тело меняется каждый день. Но даже в жаркий сезон будущая мама может выглядеть стильно, чувствовать себя комфортно и наслаждаться отражением в зеркале. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как составлять летний гардероб беременной без лишнего стресса.

Легкие ткани — всегда хорошо

Забудьте про синтетику, даже самую красивую: дышащие материалы (хлопок, лен, батист, модал) обеспечат телу нужную вентиляцию. Выбирайте свободные фасоны, которые не сковывают движение и не давят на живот.

«Отличный вариант — платья-рубашки, туники и сарафаны на тонких бретелях. Они не только удобны, но и легко трансформируются под меняющуюся фигуру», — объясняет эксперт.

Не бойтесь цвета и принтов

Беременность — это точно не повод прятаться в черное. Напротив, яркие оттенки, цветочные узоры и даже абстрактные принты поднимают настроение и делают образ живым. Особенно красиво летом смотрятся пастельные тона — мята, персик, небесный голубой. А вертикальные полоски визуально стройнят и вытягивают силуэт — важный плюс, если фигура кажется слишком округлой.

Инвестируйте в универсальные вещи

Нет смысла покупать тонны специальной одежды для беременных.

«Лучше собрать капсулу из базовых, но „гибких“ вещей: платье с запахом, комбинезон с мягкой резинкой, кимоно, свободная рубашка oversize и растягивающиеся легинсы. Эти вещи будут работать и после родов — например, для кормления или прогулок с коляской», — говорит стилист.

Обувь: забудьте про каблуки

Отеки — это, к сожалению, нередкий гость во втором и третьем триместрах, особенно летом. Поэтому выбирайте обувь без каблука, с хорошей амортизацией и фиксированной пяткой. Сандалии на липучке, балетки с мягкой подошвой, кеды на шнурках — идеальный выбор. А чтобы не было скучно, играйте с цветом и деталями: перфорация, плетение, легкий блеск.

Аксессуары решают все

Пояс выше талии сделает акцент на животике и придаст образу изящества. Объемные серьги или эффектная повязка в волосах отвлекут внимание от усталого взгляда, а большая сумка вмещает все, что нужно будущей маме. Не забывайте и про защиту от солнца: шляпа с широкими полями и очки oversize добавят не только стиля, но и пользы.