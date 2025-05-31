Выбрана самая красивая девушка мира

В индийском городе Хайдарабад завершился финал конкурса красоты «Мисс мира», победительницей выбрали представительницу Таиланда Сучату Чуангсри. Об этом стало известно из трансляции на официальном YouTube-канале конкурса.

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Второе место досталось самой красивой девушке Эфиопии Хассет Дрееж Адмассу, третьей стала участница из Польши Майя Клайда, а четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.

Представительница Украины, 20-летняя Мария Мельниченко вошла в топ-8 красивых девушек планеты на конкурсе «Мисс Мира».

В этом году в конкурсе приняли участие девушки из 108 стран, включая Эстонию, Киргизию и Казахстан. Представительницы России среди участниц на этот раз нет.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Англия» Милла Мэги покинула международный конкурс красоты «Мисс мира». Она пожаловалась, что участницам приходится терпеть унижения и неуважительное отношение организаторов. Организаторы конкурса и индийские власти опровергли ее обвинения и обвинили ее в клевете.