Самая красивая девушка Украины вошла в топ-8 конкурса «Мисс Мира»

Представительница Украины 20-летняя Мария Мельниченко вошла в топ-8 красивых девушек планеты на конкурсе «Мисс Мира». Об этом сообщает Inquirer.net.

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Финал конкурса проходит в субботу, 31 мая, в индийском штате Телангана. На момент написания заметки определены восемь главных претенденток на победу. Самыми красивыми девушками из Европы признаны представительницы Польши и Украины, из африканских стран лидируют Эфиопия и Намибия, среди стран Америки и Карибского бассейна вперед вырвались Бразилия и Мартиника, а в Азии и Океании — Филиппины и Таиланд.

«Мисс мира» — старейший из большой четверки международных конкурсов красоты, в которую также входят «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и чуть менее известная «Мисс Интернешнл». Впервые его провели в Великобритании в 1951 году.

В этом году в конкурсе приняли участие девушки из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Представительницы России среди участниц на этот раз нет.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Англия» Милла Мэги отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс мира». Она объяснила это тем, что участницам приходится терпеть унижения и неуважительное отношение организаторов. Организаторы конкурса и индийские власти опровергли ее обвинения и обвинили ее в клевете.