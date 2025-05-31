Топ-5 идей для зеленого маникюра

Выбор вариантов летнего маникюра настолько широк, что хочется попробовать все и сразу. И нет ни единой причины сдерживать себя в этом порыве. Когда, как не сейчас, украшать ногти яркими сочными оттенками. Как насчет зеленой палитры? Главное достоинство начала июня — именно зелень во всем ее многообразии. Предлагаем пятерку самых колоритных вариантов, среди которых наверняка найдется ваш фаворит.

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Молодо-зелено

Этот цвет будто создан для молодых, эффектных и дерзких. Он сразу привлечет к себе внимание, сакцентировав его на ваших изящных кистях. Отличный вариант для ночного клуба, девичника, поездки на море.

Элегантная флористика

Если желаете украсить ногти дизайном, можно добавить немного блесток или фольги, но не слишком усердствуйте. В живой природе из без искусственного блеска полно красоты. Мелкие листики, сухоцветы и мини-буточники с набухающими почками тут будут более органичны.

Изумруд во всем великолепии

Палитра изумрудных оттенков обширна, но только взгляните, как красиво бликует этот мягкий вариант на ногтях средней длины. Такой цвет подойдет к любому наряду и обстановке, будь то пляжная тусовка или вечерний променад в компании любимого человека.

Зеленый и еще раз зеленый

Не можете остановиться на одном варианте? Не страшно. Выберите сразу два цвета или попросите мастера сделать градиент.

Ночной глубокий

Когда наступает ночь и городские фонари гаснут, трава и листва деревьев как по мановению волшебной палочки обретает более темный оттенок. Вариант для ценящих классику и одновременно следящих за трендами леди.