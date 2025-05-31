Александр Рогов вышел на публику с сумкой из нулевых

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов вышел на публику с сумкой в стиле рынка нулевых. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Александр Рогов позировал в бордовых шортах, сером жилете и белых кедах. Образ дополнила сумка-шоппер с клетчатым принтом в стиле рыночных пакетов из нулевых.

«Образ Дня. На мне: шорты Planta Rosa, жилет Lime, очки и сумка Balenciaga, кеды Maison Margiela», — написал Рогов.

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Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».