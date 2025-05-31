Бизнесвумен Тина Канделаки опубликовала архивные фото в корсетном комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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49-летняя Тина Канделаки позировала в черном корсетном комбинезоне с укороченными шортами и чулками. Тогда бизнесвумен носила угольно-черное боб-каре. Ей также сделали вечерний макияж со стрелками и розовым блеском.

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Тина Канделаки признавалась, что склонна к полноте. По словам звезды, ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой. Телеведущая регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме и продлевает молодость кожи с помощью различных процедур. Знаменитость пропагандирует здоровый образ жизни, отмечая, что занимается спортом каждый день и не пропускает тренировки без серьезных уважительных причин.

В марте Тина Канделаки снялась на тренировке. Она стояла перед зеркалом в белом спортивном костюме, который состоял из топа с глубоким декольте и легинсов с прозрачными вставками.