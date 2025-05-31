Звезда «H2O: Просто добавь воды» попала на обложку журнала Vogue

Звезда сериала «H2O: Просто добавь воды», актриса Фиби Тонкин стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Фиби Тонкин позировала в белом платье с голой спиной и глубоким декольте. Лиф наряда украсили цветы. Волосы актрисе распустили, сделали легкие локоны и вечерний макияж с розовой помадой. Hа другой обложке она снялась в платье-сетке, черном боди и накидке с перьями. Стилистом выступила Кристин Сентенера, которая подобрала для актрисы образы Schiaparelli, Chanel, Alexis Mabille, Iris Van Herpen и Celia Kritharioti. Фотографом съемки стала Эмма Саммертон.

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В интервью изданию Фиби Тонкин рассказала о своих новых ролях, свадьбе с арт-дилером Бернаром Лагранжем и желании работать на австралийском телевидении.

В 2025 году актриса вышла замуж за Бернарда Лагранжа, с которым была помолвлена с сентября 2024. До этого она встречалась с вокалистом группы Phantom Planet Алексом Гринвальдом и актером Полом Уэсли.

Наибольшую популярность актрисе принесли роли Клео Сертори в телесериале «H2O: Просто добавь воды», а также Хейли Маршалл в сериалах «Дневники вампира» и «Первородные».