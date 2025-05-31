Дочь Миллы Йовович раскритиковали за откровенный образ

Дочь актрисы Миллы Йовович Эвер вышла на публику в платье без бюстгальтера. Об этом сообщает Parade.

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17-летняя Эвер Йовович посетила светский ужин, организованный Net-a-Porter и французским модельером Изабель Марант. Модель предпочла облегающее коричневое платье с разрезом, под которое решила не надевать бюстгальтер. Однако поклонники не оценили образ модели.

«Слишком откровенно», «Для ужина с родителями — перебор», «Мне бы при родителях было стыдно», — написали они в комментариях.

У актрисы трое детей от английского кинорежиссера Пола Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». Помимо Дэшилл, супруги воспитывают 17-летнюю Эвер и 5-летнюю Ошин.

Йовович признавалась подписчикам, что они с Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам артистки, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.