«А что с фигурой-то?» Рудова отреагировала на критику внешности

Актриса Наталья Рудова участвует в новом проекте, съемки которого проходят в Ереване. Звезда сериала «Жизнь по вызову» решила показать поклонникам часть рабочего процесса, опубликовав в личном блоге ролик. На его кадрах артистка предстала в подчеркивающему фигуру наряде, состоящем из укороченного топа и длинной юбки. Наталья продемонстрировала, как исполняет танец, похожий на индийский.

Неожиданно для себя Рудова столкнулась со шквалом критики. Хейтеры принялись высмеивать фигуру актрисы, намекая на лишние килограммы, которые не смог скрыть яркий образ.

«Вы беременны или просто поправились?», «А что с фигурой-то? Почему вы так расплылись?» — засыпали звезду вопросами хейтеры.

Наталья не стала молчать, ответив всем недовольным. Она опубликовала еще один ролик со съемок, показывающий, как ее затягивают в специальное устройство, чтобы зафиксировать вызвавший бурю негодования наряд.