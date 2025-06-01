Патчи для глаз: секреты применения и правила использования

Кожа вокруг глаз - самая хрупкая зона лица, которая требует особого ухода. Благодаря особому анатомическому строению эта область отражает любые сбои в работе организма. Например, при заболеваниях почек появляются темные синяки и мешки под глазами, а если не хватает витамина А, то кожа в этой области становится сухой и раздраженной. Патчи для глаз - отличный способ придать вашей коже немного блеска, убрать отеки и мешки под глазами. Рассказываем о плюсах, минусах и рекомендациях по использованию патчей для получения наилучшего результата.

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Для чего нужны патчи для глаз

Патчи пришли к нам из Кореи, страны, помимо прочего, известной своими эффективными уходовыми средствами. Патчи помогают решить сразу несколько проблем:

Устранение отеков. Патчи содержат лимфодренажные компоненты, которые удаляют лишнюю влагу, но при этом удерживают ее на поверхности, обеспечивая дополнительное увлажнение кожи.

Разглаживание морщин. Патчи помогают восстановить естественную эластичность кожи вокруг глаз. Благодаря высокому содержанию гиалуроновой кислоты и пептидов они стимулируют выработку коллагена и эластина, устраняя мелкие морщинки и заломы.

Устранение темных кругов под глазами и увлажнение. Патчи предназначены для устранения "синяков" под глазами. Они также могут восполнять влагу и восстанавливать водно-жировой баланс кожи вокруг глаз благодаря растительным ингредиентам и витаминам. Интенсивное увлажнение и питание помогают устранить сухость и уменьшить раздражение кожи.

Минусы патчей

Поскольку патчи наносятся на такой хрупкий участок кожи, существует высокий риск раздражения и покраснения. Если вы аллергичны, то перед тем, как начать вводить средство в косметическую рутину, сделайте тест и оставьте патч на внутренней стороне предплечья на 5 минут и проследите за реакцией кожи. Если все в норме, то не бойтесь использовать их регулярно.

Еще один недостаток: иногда отечность и синяки под глазами сигнализируют не просто о бессонной ночи или обезвоживании кожи, а о более глубокой проблеме - тут патчи будут бессильны.

От патчей не стоит ожидать чудо-эффектов. Это косметическое средство предназначено для быстрого и кратковременного освежения лица и снятия усталости.

Как использовать патчи для глаз

Главное правило перед использованием любой косметики - очистить кожу, чтобы удалить излишки кожного сала и остатки косметики. Вынимать из банки патчи необходимо только чистыми руками, чтобы избежать размножения бактерий во влажной среде. Самый удобный способ - воспользоваться пинцетом или ложечкой, которая обычно входит в комплект. Плотно приложите патч к проблемному участку и держите его в течение времени, указанного на упаковке - обычно не более 15 минут. Когда вы надели патчи - оставьте работу и заботы. Только расслабившись, вы сможете получить полное удовольствие от процедуры. После снятия патчей нет необходимости наносить крем, потому что активные компоненты продолжат действовать даже после снятия. Нет четкого ответа на вопрос о том, как часто можно использовать патчи. Средство обладает кратковременным действием, поэтому решайте по состоянию кожи: если она требует постоянного интенсивного увлажнения, то достаточно 2-3 раз в неделю.

Способы нанесения

Классический способ нанесения патчей под глаза - приклеить широкие края к внутренним уголкам, как будто вы используете ложку. Таким образом, вы сможете избавиться от темных синяков под глазами. Приклейте узкую часть патча к внутреннему уголку, и тогда широкая сторона избавит от припухлости. Если вас беспокоят "гусиные лапки" во внешних уголках глаз, то нанесите патчи непосредственно на них, чтобы разгладить сетку морщин. Патчи можно использовать не только для глаз, но и для любой части лица. Например, для удаления морщин между бровями, на область носогубных складок или на область шеи, чтобы удалить “кольца Венеры”.

Важные моменты хранения и использования

Не используйте патчи повторно. После удаления они больше не пригодны для дальнейшего использования.

Выбирайте средство в соответствии с проблемой: устранение морщин, увлажнение кожи и устранение сухости, уменьшение синяков под глазами или отеков.

Держите средство не более 15 минут. Патчи предназначены для быстрого ухода, поэтому нет необходимости носить их в течение длительного времени. К тому же, после высыхания патчей на коже они начинают работать с обратным эффектом - вытягивать влагу из кожи.

Средство следует использовать утром, а не вечером. Перед сном более эффективным будет нанесение крема для век.

Всегда плотно закрывайте банку. Несмотря на то, что пластыри сильно пропитаны сывороткой, они высыхают в течение нескольких минут после контакта с воздухом.

Храните банку в прохладном и сухом месте. В идеале - на полочке в спальне, в ванной - не вариант. Оттуда вообще лучше убрать всю косметику, потому что внутри упаковки, из-за высокой влажности, может образоваться плесень, и тогда срок службы масок и кремов закончится быстрее, чем планировалось.

После вскрытия банки срок годности средства значительно сокращается. Чем скорее вы его израсходуете, тем лучше. Не стоит держать его в течение 5 лет после покупки.

Если вы планируете использовать патчи для борьбы с отеками, то можете положить их в холодильник. Благодаря охлаждающему эффекту лишняя вода будет быстрее удаляться из эпидермиса.