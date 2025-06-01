Женщинам запретили отказываться от нижнего белья

Отсутствие верхней части одежды у мужчин и нижнего белья у женщин недопустимо в городе даже в жаркую погоду. Об этом агентству «Москва» сообщила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

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«Город – это не пляж, соответственно, вся пляжная одежда или ее отсутствие недопустимы. Сланцы, пляжные шорты недопустимы. <...> Отсутствие белья у девушек под верхней частью одежды тоже является дурным тоном», — заявила эксперт.

По ее словам, летом в городе лучше всего носить одежду из легких тканей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве начнется с умеренного тепла. Ночью воздух прогреется до 7-12 градусов, а днем — до 19-24 градусов.