Москвичка засудила косметологов за неудачные уколы красоты

313 тысяч рублей отсудила москвичка у салона красоты за неудачные уколы для омоложения лица. После введения препаратов у дамы случился паралич мимических мышц лица.

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Как узнал «МК», в марте 2024 года москвичка Мария (имя изменено) обратилась в косметический салон, чтобы улучшить свою внешность. Женщина заключила договор на оказание платных услуг: smas-лифтинг нижней трети лица и шеи стоимостью 86 000 рублей. Так же ей должны были оказать ряд бесплатных услуг, а именно сделать уколы препаратов для омоложения и подтяжки лица.

Через некоторое время после введения одного из препаратов женщина заметила, что ее лицо деформировалось. Нижняя часть лица онемела, на месте инъекции образовалась шишка с уплотнением. В течение нескольких месяцев клиентка ждала улучшения, но этого так и не произошло.

В июне того же года она обратилась к неврологу в городскую поликлинику. Врач поставил диагноз - нейропатия лицевого нерва. Пациентке назначили лечение.

Клиентка направила в салон красоты претензию с требованием добровольно вернуть деньги за некачественную услугу. Однако в течение положенных законом 10 дней ответа не последовало.

Тогда Мария обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Территориальный отдел подал на салон иск в Басманный суд, действуя в интересах пострадавшей.

Суд поддержал клиентку и взыскал с салона в ее пользу 313 806 рублей. В эту сумму входят 86 000 рублей – оплата по договору; 86 000 рублей – неустойка, 30 000 рублей – компенсация морального вреда; 7204 рубля – расходы на лекарственные препараты; 104 602 рубля – штраф.