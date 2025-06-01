Перечислены самые модные модели женской обуви на лето

Названа самая модная женская обувь на лето
Редакторы журнала Glamour назвали самую модную женскую обувь на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам экспертов, актуальны будут босоножки с металлическими деталями или с декором в виде объемных цветов. Также в тренде окажутся балетки и вьетнамки на каблуках.
Кроме того, журналисты посоветовали включить в гардероб босоножки и туфли в пастельных тонах и с принтом, имитирующим змеиную кожу. Отмечается, что перечисленные варианты можно встретить в ассортименте таких брендов, как Jacquemus, Chanel, Bottega Veneta, Dries Van Noten, Valentino и Zara.
Ранее в мае также были названы необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года.