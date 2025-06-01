Перечислены самые модные модели женской обуви на лето

Редакторы журнала Glamour назвали самую модную женскую обувь на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам экспертов, актуальны будут босоножки с металлическими деталями или с декором в виде объемных цветов. Также в тренде окажутся балетки и вьетнамки на каблуках.

Кроме того, журналисты посоветовали включить в гардероб босоножки и туфли в пастельных тонах и с принтом, имитирующим змеиную кожу. Отмечается, что перечисленные варианты можно встретить в ассортименте таких брендов, как Jacquemus, Chanel, Bottega Veneta, Dries Van Noten, Valentino и Zara.

Ранее в мае также были названы необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года.