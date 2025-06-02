Папарацци сняли звезду с самыми идеальными в мире ягодицами в бикини

Папарацци сняли британскую телеведущую Майю Джаму в откровенном купальнике во время отдыха на яхте. Соответствующие снимки публикует The Sun.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире была замечена вместе со своим 28-летним возлюбленным, футболистом Рубеном Диашем. Так, Джама предстала перед камерами в темно-синем бикини, который состоял из крошечного бюстгальтера с белыми лямками и плавок с высокой посадкой. На размещенных кадрах видно, что ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

© Lenta.ru

В июне прошлого года руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Майю Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.