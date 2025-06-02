Экс-возлюбленная российского миллиардера вышла в свет в смелом образе

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

38-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черном прозрачном наряде, состоящем из асимметричной юбки и бюстгальтера с треугольными чашками.

© Lenta.ru

Поверх упомянутых предметов гардероба звезда надела оверсайз-пиджак в тон. Образ завершили туфли-лодочки на высоких каблуках.

В мае экс-возлюбленная российского миллиардера спровоцировала слухи о свадьбе. Манекенщица поделилась снимками в белом облегающем платье без бретелей.