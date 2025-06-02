Бывший «ангел» Victoria's Secret удивила смелым выбором пляжного наряда

Шведская топ-модель b бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск разместила фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в ярко-красном раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера. При этом знаменитость продемонстрировала стройную фигуру с кубиками пресса.

© Lenta.ru

Образ дополнили босоножки на высоких каблуках и два массивных браслета. Укладка с крупными локонами и мейкап завершили внешний вид модели.

В мае бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес. Модель Эльза Хоск предстала на размещенном снимке в белых трусах и черных босоножках на шпильке.