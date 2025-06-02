Челябинские выпускники запустили линию одежды для поддержки онкофонда

Челябинские выпускники запустили социальный проект по производству одежды в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Инициатива реализуется совместно с челябинским благотворительным фондом «Искорка»

© РИА Новости

«Каждый рисунок прост и понятен, но при этом уникален. Будь то рыба или лиса, которые олицетворяют любимых животных девчонок, или жизнеутверждающее кредо "Я – супер, а ты?", "Я – Идеал"», – цитирует основательницу проекта Владу сайт «КП-Челябинск».

Цель — не только сбор средств, но и вовлечение подопечных фонда в творческий процесс. Дети, получающие помощь от «Искорки», создали уникальные рисунки на темы дружбы и позитива. Эти эскизы стали принтами для линейки лонгсливов. Первая партия из 100 изделий была представлена и частично реализована на благотворительной ярмарке в челябинской гимназии №1. Значительную партию в 10 лонгсливов приобрели представители Береговой обороны для поощрения участников ярмарки.

Проект продолжает развитие. 21 июня запланирован дроп коллаборации с челябинским маркетом одежды «Чердак», в рамках которого будет представлено 10 новых футболок с принтами детей-подопечных фонда «Искорка».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Челябинская область направила 250 миллионов рублей на оздоровление детей в лагерях.