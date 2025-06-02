Коррекция морщин между бровями с помощью филлеров – одна из самых опасных процедур в эстетической медицине.

Все дело в анатомических особенностях этой зоны: сосуды расположены настолько непредсказуемо, что даже самый опытный косметолог не может точно определить их положение.

Распространенные ошибки в уходе за кожей, которые вредят ей

Если филлер случайно попадает в просвет сосуда, это может вызвать серьезные осложнения – от ишемии и некроза тканей до полной и необратимой слепоты. Поэтому крайне важно не экономить на безопасности: любые инъекционные процедуры должны проводиться только сертифицированными специалистами с медицинским образованием и строго по показаниям.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-косметолог Ольга Степыкина.