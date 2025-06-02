Дерматолог предупредил об опасности нового тренда по уходу за кожей

Полный отказ от умывания и использования уходовых средств может привести к преждевременному старению кожи, инфекциям и даже раку. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач дерматолог Юлия Галлямова, комментируя тренд в TikTok — caveman skincare method, или метод «пещерного человека». Он подразумевает отказ от косметики, умывания водой и якобы помогает восстановить защитный барьер кожи.

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«Безусловно, я не знакома со всеми сумасшедшими трендами — это что-то новенькое. Конечно, этот тренд не обоснован ни с медицинской точки зрения, ни вообще со стороны здравого смысла. Считаю, что здесь есть какое-то отклонение психического расстройства, или люди хотят выделиться таким образом. Другого объяснения данному тренду у меня нет. Потому как с точки зрения физиологии, анатомии, и не только кожи, это противоречит всем существующим знаниям медицины. Если люди не умываются, не следят за собой, не используют воду для очищения кожи, то последствия могут быть очень печальные», — сказала Галлямова.

По словам дерматолога, без надлежащей гигиены кожа быстрее стареет, разрушается коллаген, есть опасность получить инфекцию и даже рак кожи.