Дерматолог предупредил об опасности нового тренда по уходу за кожей

Дерматолог Галлямова: отказ от умывания может привести к раку кожи
Полный отказ от умывания и использования уходовых средств может привести к преждевременному старению кожи, инфекциям и даже раку. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач дерматолог Юлия Галлямова, комментируя тренд в TikTok — caveman skincare method, или метод «пещерного человека». Он подразумевает отказ от косметики, умывания водой и якобы помогает восстановить защитный барьер кожи.
«Безусловно, я не знакома со всеми сумасшедшими трендами — это что-то новенькое. Конечно, этот тренд не обоснован ни с медицинской точки зрения, ни вообще со стороны здравого смысла. Считаю, что здесь есть какое-то отклонение психического расстройства, или люди хотят выделиться таким образом. Другого объяснения данному тренду у меня нет. Потому как с точки зрения физиологии, анатомии, и не только кожи, это противоречит всем существующим знаниям медицины. Если люди не умываются, не следят за собой, не используют воду для очищения кожи, то последствия могут быть очень печальные», — сказала Галлямова.
По словам дерматолога, без надлежащей гигиены кожа быстрее стареет, разрушается коллаген, есть опасность получить инфекцию и даже рак кожи.
«Если кожа жирная, и лишний жир не смывается, то это как теплица для растений. Все микроорганизмы там размножаются, и можно получить банальную инфекцию. Если кожа сухая, то без ухода ускорится старение кожи, быстрее появятся морщины, пигментация. Быстрее будет разрушаться коллаген. Если кожа нормального типа, то здесь также без умывания создаются все условия для инфекций, размножения вирусов и для повреждения кожи солнечным светом и окружающей средой. И если даже человек живет в экологически чистой среде, то остаются натуральные солнечные лучи, которые будут разрушать кожу. От неправильного ухода может образоваться рак кожи. То есть негативных сценариев здесь очень много. Медицина развивалась поэтапно, исходя из принципов физиологии кожи, старения кожи, и кожных заболеваний. Поэтому гигиена придумана не просто так – это целая наука, основанная на потребностях нашего современного организма», — констатировала Галлямова.