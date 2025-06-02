Блогер рассказал, какой аксессуар может подчеркнуть весь стиль

Аксессуары продолжают играть ключевую роль в формировании личного стиля, и сумки занимают в этом процессе особое место. Грамотно подобранная сумка способна преобразить даже самый базовый повседневный наряд, добавив в него выразительности и завершённости.

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Стилисты отмечают, что современная женская сумка должна быть не только эстетически привлекательной, но и функциональной. Среди главных критериев — средний размер, позволяющий сохранить изящество силуэта, и наличие длинных ручек, которые делают аксессуар практичным в повседневном использовании.

С точки зрения цветовой палитры, стилисты рекомендуют выбирать универсальные оттенки — белый, чёрный, бежевый и серый, так как они легко сочетаются с базовым гардеробом. В то же время для тех, чей образ преимущественно состоит из нейтральных тонов, специалисты советуют рассмотреть вариант яркой сумки: насыщенные цвета могут стать выразительным акцентом в образе.

Качественные материалы также остаются приоритетом. Несмотря на то, что не всегда необходимо приобретать продукцию премиальных брендов, эксперты подчёркивают: экономить на видимом аксессуаре не стоит. Надёжные и хорошо выполненные сумки можно найти как в среднем ценовом сегменте, так и среди товаров массового производства, сообщает Дзен-канал «Мода. Стиль. Личность».

Ранее в моду вернулись босоножки 1990-х с тонкими ремешками и квадратным каблуком. Также накануне в Бахчисарайском районе состоялся показ одежды с этномотивами «Мода народов Крыма».