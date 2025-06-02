Женщины захотели лицо «американской богачки»

Женщины ринулись к пластическим хирургам ради внешности «американской богачки». Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Нью-Йоркский врач Марк Эпштейн рассказал о тренде на «лицо Мар-а-Лаго», предполагающем черты внешности женщин из высших политических кругов США. Речь идет об обеспеченных бизнесвумен и женах политических деятелей, которые часто посещают светские мероприятия в Мар-а-Лаго — частной резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.

По словам медика, пациентки хотят выглядеть, как дочь американского лидера Иванка Трамп, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм и журналистка и прокурор Кимберли Гилфойл.

«"Лицо Мар-а-Лаго" — это сочетание пухлых губ, точеных скул, больших глаз и гладких лбов без намека на морщины», — подытожил собеседник издания.

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