Бородатый Бен Аффлек подшутил над бородатым Мэттом Дэймоном

Американский актер Бен Аффлек высмеял друга детства и коллегу Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности. Материал приводит Daily Mail.

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Отмечается, что артисты посетили ежегодный фестиваль стримингового сервиса Netflix — Tudum — в Инглвуде, штат Калифорния. При этом 54-летний Дэймон предстал на сцене в белой футболке, бежевых брюках и с удлиненной седой бородой. Аффлек обратил внимание на волосяной покров на лице приятеля, сделав его объектом шутки.

«Я надеялся, что Мэтт сбреет бороду перед Tudum. И вот мы здесь», — заявил актер.

Известно, что Деймон отрастил бороду для роли в фильме «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана.

В апреле Бен Аффлек привлек внимание СМИ новой татуировкой на фото со съемок фильма.