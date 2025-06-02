Звездный стилист рассказал, как выбрать наряд на выпускной в школе

28 июня в столичных школах пройдут выпускные вечера. Готовиться к ним начинают заранее, выбирая не только место для проведения банкета, но и праздничный наряд. О чем нужно помнить выпускнику, собирая образ к балу, «Вечерней Москве» рассказал звездный стилист, телеведущий Владислав Лисовец.

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Времена, когда на выпускной бал нужно было наряжаться, прошли. Поэтому вполне можно прийти на праздник в простой комфортной одежде: девушкам — в легком платье, а юношам — набросив пиджак на плечи. Но если хочется как-то по-особенному выглядеть, то выпускницам я посоветовал бы использовать минимум аксессуаров, макияжа и не делать сложных «свадебных» причесок. Все это способно даже юную фею превратить в «женщину трудной судьбы». Пройдут годы, и будет смешно видеть себя на фотографиях в образе «Марии Ивановны из бухгалтерии».

Нужны легкие струящиеся воздушные наряды: мини-платья или даже широкие брюки в пол разных цветов. Тоже касается и парней. Джинсы, пиджак, кеды, стильно уложенные гелем волосы — вот и образ готов! Надевая в этот день папину рубашку и брюки, завязывая галстук с тяжелым узлом, выпускник превращается в «топ-менеджера банка». И это выглядит довольно-таки странно. Стоит помнить, что у юноши еще будет время, когда ему придется носить классические костюмы. А пока и ребята, и девушки — молоды, — им стоит оставаться юными! И эту свежесть нужно стараться зафиксировать в своем праздничном образе.

Глаза — зеркало души

В этом году визажисты советуют выделять глаза. В моде двойные стрелки с цветными акцентами и яркие ресницы — накладные или накрашенные цветной тушью. Другая тенденция — максимальная естественность: натуральные оттенки и мягкие формы без четкой геометрии.

Пляжные локоны

Главный тренд 2025 года в прическах — элегантная небрежность. Пляжные локоны, легкие пучки, свободные косы и укладки с будто бы небрежными локонами или прядями добавят легкости вашему образу на выпускном вечере.

Широкий пиджак

Оверсайз — тренд последних лет, создающий расслабленный и смелый образ. Парни могут классический стиль сделать более интересным, выбрав просторный пиджак и брюки. Этот вариант сохраняет торжественный вид, но придает образу свежести.

Кеды для долгих танцев

К расслабленному образу юношам можно выбрать кроссовки или кеды. Они прекрасно подходят для танцев или прогулок по ночному городу. Кеды могут быть как классическими, так и более спортивными. Главное — правильно подобрать их цвет и материал чтобы они сочетались с нарядом.

Цветные «двойки»

Вместо традиционных темных костюмов парням стоит отдать предпочтение «двойкам» насыщенных и неожиданных оттенков: бордовый, изумрудный, фиолетовый — чем ярче, тем лучше.

Платье-бандо

Бандо — название фасона, который можно описать как платье без бретелек. У бандо отсутствуют не только бретели, но и рукава — тем самым создается интересный силуэт. Платье-бандо может быть сдержанным, облегающим или пышным, похожим на балетную пачку.

Корсет для принцессы

В этом году корсеты можно носить как в повседневных образах, так и в праздничных. Корсетный лиф в выпускном платье создаст ультрамодный и при этом романтичный образ, ведь корсетные платья всегда ассоциировались со сказочными принцессами.

Воздушный фатин

Один из самых популярных вариантов — легкие воздушные модели. Например, фатиновые платья с многослойными юбками и рукавами-буфами как будто созданы для хрупких девушек. Такие платья будут хорошо смотреться как в коротком варианте, так и в длинном. Короткие модели внесут нотку кокетливости, а длинные — добавят таинственности.

Купить или арендовать

Стилисты советуют выбирать платье для выпускного с перспективой — так, чтобы в будущем его можно было надеть и на другой праздник. Поэтому лучше избегать вычурных нарядов, которые трудно стилизовать. Но если все-таки хочется выглядеть в этот день необычно, то можно взять наряд на сутки в прокате. Это обойдется в 3000–10 000 рублей. Купить аналогичный — 15 000–70 000 рублей. Но с арендованным платьем обращаться нужно бережно — оставшиеся на нем следы вечеринки придется ликвидировать за свой счет.

Антитренды

Платье-торт. В качестве наряда на выпускной вечер дизайнеры не рекомендуют выбирать громоздкие платья, напоминающие многослойный торт.

В качестве наряда на выпускной вечер дизайнеры не рекомендуют выбирать громоздкие платья, напоминающие многослойный торт. Деловой стиль. Стоит отказаться также и от платьев-«карандаш» и смокингов — деловой стиль не соответствует духу молодежного праздника.

Стоит отказаться также и от платьев-«карандаш» и смокингов — деловой стиль не соответствует духу молодежного праздника. Перебор с мини. А слишком короткие, клубные наряды не вписываются в концепцию школьного торжества.

А слишком короткие, клубные наряды не вписываются в концепцию школьного торжества. Бунтарь. Сюда же можно отнести готические и другие субкультурные образы. На выпускной, где будут присутствовать учителя и родственники, лучше выбрать что-то более сдержанное.

Лучшие прически–2025

Объемный пучок:

После мытья волос нанесите пенку по всей длине и высушите феном вниз головой.

Соберите волосы в хвост, скрутите их в свободный жгут и оберните вокруг основания хвоста.

Аккуратно закрепите получившийся пучок шпильками или невидимками, слегка сбрызните лаком.

Украсить пучок можно бантом или шпильками с бусинами-жемчужинами.

Высокий хвост:

Нанесите на волосы спрей-термозащиту.

Пройдитесь по всей длине утюжком до идеальной гладкости.

На макушке сделайте небольшой начес и соберите волосы в хвост с помощью резинки.

Отделите небольшую прядь и обмотайте основание хвоста, чтобы скрыть резинку.

Зафиксируйте лаком.

Украсить можно нитями со стразами, закрепив их, до того как начнете собирать волосы в хвост.

Голливудская волна:

Нанесите на влажные волосы спрей для объема, высушите их феном.

Накрутите прядь волос на плойку или утюжок, закрепите зажимом у корней.

Продолжайте делать так по всему объему и длине волос, фиксируя каждую кудряшку зажимом.

Через 15 минут, когда локоны остынут, смело снимайте зажимы, аккуратно разбирая волосы, и зафиксируйте прическу лаком.

Чтобы добавить легкости, украсьте ее бантом или заколкой с бусинами.

Чтобы всегда оставаться неотразимой, важно тщательно следить за своим гардеробом и время от времени проводить в нем ревизию, избавляясь от лишних вещей. Как это сделать, «ВМ» рассказала стилист и дизайнер Лилия Фаттахова.