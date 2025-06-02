Как эффективно смывать макияж с кожи в жаркий период

Лето — пора ярких красок и солнечных дней. Но именно в этот период кожа особенно нуждается в тщательном очищении. Жара, пот, солнцезащитные средства и сам макияж создают идеальную среду для закупорки пор, воспалений и тусклого цвета лица. Поэтому правильное очищение кожи от макияжа летом — это не просто рутина, а жизненная необходимость. Как правильно это сделать, нам рассказала звездный визажист, стилист по прическам и эксперт по бровям с более чем 9-летним опытом в индустрии моды и красоты Дана Лекус.

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Пять шагов к идеальному очищению

Двойное очищение — must have — сначала снимите макияж гидрофильным маслом или мицеллярной водой, затем умойтесь мягким пенящимся гелем без сульфатов. Это особенно важно в период использования солнцезащитных средств и водостойкого макияжа. Избегайте агрессивных скрабов — энзимные пудры или мягкие эксфолианты лучше использовать 1–2 раза в неделю. В период активного пребывания на солнце наш эксперт советует и вовсе отказаться от любого вида пилингов, во избежание пигментации. Тоник — без спирта — освежающий тоник на основе ромашки, розовой воды или алоэ поможет восстановить баланс и снять раздражение. Не используйте спиртосодержащие средства, а также откажитесь от ухода с содержанием агрессивных кислот. Домашние средства — огуречный сок, отвар календулы или зеленого чая — отличные натуральные лосьоны. Храните их в холодильнике и используйте как компресс, либо вместо освежающего миста для лица.

Совет визажиста: «Никогда не ложитесь спать с макияжем — в любое время года, в любом возрасте, но особенно летом. Это ускоряет старение кожи и провоцирует воспаления! Пусть очищение станет вечерним ритуалом любви к себе», — отмечает Дана.

Правильный уход тоже важен

После очищения и снятия макияжа летом коже особенно важно восстановление, увлажнение и защита. Вот идеальный порядок летнего ухода от нашего эксперта:

Тоник или мист (сразу после умывания)

Он помогает:

восстановить pH-баланс,

увлажнить кожу,

подготовить ее к следующему этапу.

Легкая сыворотка

Она быстро впитывается и насыщает кожу активными веществами. Для лета подойдут:

гиалуроновая кислота — для увлажнения,

ниацинамид — для сужения пор и выравнивания тона,

антиоксиданты (витамин C) — для защиты от солнца и стресса.

Увлажняющий крем или флюид

Он «запечатывает» влагу и защищает от обезвоживания. Для жаркого климата лучше:

гелевые текстуры,

кремы без масел и силиконов,

с эффектом матирования или с алоэ, зеленым чаем.

Обязательный финал — SPF после утреннего умывания

Даже если вы не загораете, ультрафиолет воздействует на кожу ежедневно. Выбирайте:

легкие флюиды или гели с SPF 30–50,

некомедогенные и с антиполлюшн-компонентами.