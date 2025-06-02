Летний уход: как эффективно смывать макияж с кожи в жаркий период
Лето — пора ярких красок и солнечных дней. Но именно в этот период кожа особенно нуждается в тщательном очищении. Жара, пот, солнцезащитные средства и сам макияж создают идеальную среду для закупорки пор, воспалений и тусклого цвета лица. Поэтому правильное очищение кожи от макияжа летом — это не просто рутина, а жизненная необходимость. Как правильно это сделать, нам рассказала звездный визажист, стилист по прическам и эксперт по бровям с более чем 9-летним опытом в индустрии моды и красоты Дана Лекус.
Пять шагов к идеальному очищению
- Двойное очищение — must have — сначала снимите макияж гидрофильным маслом или мицеллярной водой, затем умойтесь мягким пенящимся гелем без сульфатов. Это особенно важно в период использования солнцезащитных средств и водостойкого макияжа.
- Избегайте агрессивных скрабов — энзимные пудры или мягкие эксфолианты лучше использовать 1–2 раза в неделю. В период активного пребывания на солнце наш эксперт советует и вовсе отказаться от любого вида пилингов, во избежание пигментации.
- Тоник — без спирта — освежающий тоник на основе ромашки, розовой воды или алоэ поможет восстановить баланс и снять раздражение. Не используйте спиртосодержащие средства, а также откажитесь от ухода с содержанием агрессивных кислот.
- Домашние средства — огуречный сок, отвар календулы или зеленого чая — отличные натуральные лосьоны. Храните их в холодильнике и используйте как компресс, либо вместо освежающего миста для лица.
Совет визажиста: «Никогда не ложитесь спать с макияжем — в любое время года, в любом возрасте, но особенно летом. Это ускоряет старение кожи и провоцирует воспаления! Пусть очищение станет вечерним ритуалом любви к себе», — отмечает Дана.
Правильный уход тоже важен
После очищения и снятия макияжа летом коже особенно важно восстановление, увлажнение и защита. Вот идеальный порядок летнего ухода от нашего эксперта:
Тоник или мист (сразу после умывания)
Он помогает:
- восстановить pH-баланс,
- увлажнить кожу,
- подготовить ее к следующему этапу.
Легкая сыворотка
Она быстро впитывается и насыщает кожу активными веществами. Для лета подойдут:
- гиалуроновая кислота — для увлажнения,
- ниацинамид — для сужения пор и выравнивания тона,
- антиоксиданты (витамин C) — для защиты от солнца и стресса.
Увлажняющий крем или флюид
Он «запечатывает» влагу и защищает от обезвоживания. Для жаркого климата лучше:
- гелевые текстуры,
- кремы без масел и силиконов,
- с эффектом матирования или с алоэ, зеленым чаем.
Обязательный финал — SPF после утреннего умывания
Даже если вы не загораете, ультрафиолет воздействует на кожу ежедневно. Выбирайте:
- легкие флюиды или гели с SPF 30–50,
- некомедогенные и с антиполлюшн-компонентами.
Летний лайфхак от визажиста: «Храните патчи, мист и гелевый крем в холодильнике — это подарит коже свежесть, снимет отеки и придаст сияние», — рекомендует Дана.