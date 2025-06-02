Светлана Лобода поделилась кадрами с откровенной фотосессии

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

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42-летняя знаменитость позировала на размещенном снимке топлес в ультракороткой джинсовой юбке, декорированной коричневыми швами. При этом звезда прикрыла руками обнаженную грудь. В качестве аксессуаров она выбрала черную шляпу, солнцезащитные очки и браслет.

В мае Лобода попозировала в бюстгальтере и ультракоротких шортах. Исполнительница предстала на размещенном снимке в расстегнутой белой рубашке с длинным рукавом.