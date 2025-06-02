Хирург перечислил отличия натуральной и искусственной груди

Для тех, кто хочет решиться на маммопластику, в приоритете, как правило, не только красота и желаемый размер бюста, но и его внешняя натуральность. Однако даже самые квалифицированные специалисты не гарантируют, что грудь получится естественной. К сожалению, пластика не позволяет воссоздать формы в том виде, в котором их обычно задумывает и воплощает природа. Пластический хирург Анатолий Перлей в беседе с WomanHit перечислил основные отличия бюста натурального и искусственного.

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Тактильные ощущения

Натуральная грудь имеет мягкую и естественную текстуру благодаря сочетанию железистой и жировой тканей. Искусственная грудь с имплантами обладает более плотной и упругой структурой, что может восприниматься как менее естественная на ощупь.

Внешний вид

«Натуральная грудь уникальна для каждой женщины, может быть слегка асимметричной и иметь индивидуальные особенности формы. После маммопластики обычно достигается практически идеальная симметрия и четко выраженная округлость», — говорит медик.

Возрастные изменения

Натуральная грудь со временем теряет упругость, меняет объем и форму под влиянием возраста, гормонов, беременности и кормления. Грудь с имплантами дольше сохраняет первоначальную форму, так как сами протезы не подвержены возрастным изменениям.

Долгосрочная перспектива

Натуральная грудь естественным образом меняется с течением времени. При этом грудь с имплантами требует плановой замены или коррекции, так как даже самые качественные протезы имеют ограниченный срок службы.

Психологический аспект

«Женщины, решившиеся на операцию, часто отмечают повышение уверенности в себе и самооценки. Однако сохранение природной индивидуальности также может способствовать гармонии и внутреннему комфорту», — предупреждает эксперт.

Важно помнить, что выбор между натуральной и пластической коррекцией груди — это индивидуальное решение, которое должно приниматься после тщательного обсуждения всех аспектов с квалифицированным специалистом.