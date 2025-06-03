Брук Шилдс выложила откровенные снимки в честь 60-летия

Американская актриса Брук Шилдс похвасталась фигурой в откровенном образе в честь 60-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Звезда «Голубой лагуны» позировала, сидя в гамаке, в черном раздельном купальнике. Такой наряд, состоящий из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера, подчеркивал ее формы. Вдобавок знаменитость надела соломенную шляпу, дополнив образ ожерельем.

«Проснулась в раю… и в новом десятилетии жизни. Это 60! Спасибо за всю любовь в день рождения», — подписала она.

© Соцсети

В апреле Брук Шилдс восхитила фанатов фигурой в бикини. Поклонники оценили фотосессию актрисы в комментариях под постом.