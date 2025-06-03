«Выглядит комично». Названа ошибка в свадебном образе Ивлеевой

Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком в Крыму. Для торжества блогерша выбрала несколько платьев, и одно из них было от дизайнера Ульяны Сергеенко. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что стилист Ивлеевой допустил ошибку в составлении образа, которая смотрится «комично». Речь идет про кружевную фату, напоминающую чепец. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

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«На свадебных фотографиях Ивлеева в кутюрном белом платье с прозрачными длинными рукавами и шлейфом, с корсетным лифомот дизайнера Ульяны Сергеенко. Скорее всего, платье выполнено по индивидуальному заказу невесты из натурального шелка, с элементами ручного муляжирования, асимметричной дизайнерской драпировкой на бедрах. Линия бедер женственно подчеркнута. Стан платья – корсетного типа, зона груди элегантно задрапирована прозрачной вуалью. Следует предположить, что стоимость такого платья превышает миллион рублей, учитывая уникальность и эксклюзивность модели, а также известность дизайнера. В целом платье подходит блогерше, соответствует дворцовому стилю, делает фигуру более женственной, скрывает худобу невесты», — высказалась Надежда.

Кружевной покров невесты выполнен в форме вытянутого овала с интересными узорами, со шлейфом, превышающим длину шлейфа платья. По словам эксперта, наряд выглядит дорого и нетривиально.

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При этом Надежда считает, что при составлении образа была допущена ошибка. Ксения Смо выбрала такой кружевной покров, обрамляющий голову Ивлеевой, который вызывает ряд странных ассоциаций. По сути – это кружевная фата, закрепленная на голове с помощью витого железного «фатадержателя», напоминающего мужской головной платок арабов-арафатку, удерживаемую на голове специальным шнуром – икалем.

«Кружево к лицу присборено с помощью "фатадержателя", присборка отдаленно напоминает исторический головной убор – чепец. Смотрится все то ли по-восточному, то ли по-домашнему, и в целом является стилистической ошибкой, дешевит восприятие всего образа невесты. Ассоциация с чепчиком горничной и вместе с тем – с мужским арабским головным убором – арафаткой, возникающая в связи с покровом головы невесты добавляет некоторую безвкусицу, в лучшем случае придает ироничные и юмористические нотки происходящему торжеству», — заявила Коробцева.

Надежда обратила внимание и на образ Филиппа. Костюм жениха – белый смокинг, черные брюки, белая рубашка и черная бабочка. Эксперт считает, что его образ соответствует дресс-коду торжества, хотя и лишён особых изысков.