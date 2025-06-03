Звезда сериала «Сладкая жизнь» снялась в полупрозрачном нижнем белье

Российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя звезда сериалов «Счастливая жизнь» и «Химера» предстала на размещенных кадрах в расстегнутом черном жакете и нижнем белье в тон. Так, она надела бюстгальтер пуш-ап с кружевными вставками, полупрозрачные трусы с заниженной талией и пояс для чулок.

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В то же время знаменитость уложила волосы в гладкий пучок, нанесла на губы красную помаду и выбрала в качестве украшений серьги-подвески с фиолетовыми камнями и чокер с крестом.

В мае российская актриса Ирина Старшенбаум в откровенном наряде снялась для журнала «Собака.ru».