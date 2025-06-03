Стилист оценил кокошник детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Выбор кокошника в качестве элемента гардероба российских политиков помогает обозначить поддержку отечественных традиций и ценностей. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС стилист Владислав Лисовец.
2 июня в Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая для этого события выбрала кокошник и гжель.
Как отметил стилист, кокошник используется прежде всего как средство выражения своей позиции и привлечения внимания, а не как элемент повседневной моды. По его словам, такой образ "помогает без слов обозначить поддержку отечественных традиций и ценностей".
Лисовец подчеркнул, что не считает кокошник массовым трендом или украшением в классическом смысле.
«Я нигде не видел, чтобы это было модным аксессуаром или украшением. Его всегда использовали либо для привлечения внимания, либо чтобы стилизовать свой образ и сделать его более располагающим для российской аудитории», — добавил он.