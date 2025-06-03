Блогерша перечислила российских звезд, нуждающихся в пластике

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева перечислила нуждающихся в пластике российских звезд. Данное мнение она выразила в рамках шоу «Злые языки», выпуск которого доступен на Rutube.

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37-летняя блогерша рассказала, как сама меняла внешний вид. В том числе она несколько раз сделала ринопластику, скорректировала грудь после родов и установила импланты в ягодицы.

В то же время Мамаева отметила, кому, по ее мнению, также необходимы пластические операции.

«Мне кажется, [Анастасии] Волочковой пора, [Яне] Рудковской тоже можно круговую подтяжку», — заявила экс-избранница спортсмена.

В марте Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе.