Ballerina Cappuccina в макияже: повторяем образы Зендеи и Джиджи Хадид

Мир бьюти-трендов не стоит на месте, и в 2025 году TikTok подарил нам новый тренд — макияж в стиле Ballerina Cappuccina. Вдохновленный кофейной эстетикой, этот образ сочетает теплые карамельные и шоколадные оттенки, которые уже примерили Зендая, Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Как повторить этот стильный макияж и сделать его частью своего образа? Делимся 5 способами.

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Тени и контуринг

Основа тренда Ballerina Cappuccina — кофейный контуринг, создающий мягкие, но выразительные линии на лице. Используйте кремовые или пудровые средства в теплых коричневых тонах, чтобы выделить скулы, линию подбородка и виски. Дополните образ карамельными тенями, которые придают глазам глубину и теплоту. Наносите тени на подвижное веко, слегка растушевывая их к внешнему уголку для эффекта мягкого смоки. Этот вариант, вдохновленный утренней чашкой капучино, идеально подходит для повседневного выхода, добавляя лицу свежести.

Кофейный контур и веснушки

Для более игривого и летнего образа сочетайте кофейный контуринг с искусственными веснушками. Возьмите мягкий коричневый карандаш и аккуратно нанесите небольшие точки на щеки, переносицу и лоб — там, где веснушки появляются естественным образом. Этот прием добавляет кокетливости и делает макияж легким, словно вы только что вернулись с прогулки под солнцем. Сохраняйте контуринг минималистичным, чтобы веснушки стали главным акцентом.

Шоколадные стрелки

Если вы хотите подчеркнуть глаза, попробуйте вариант с шоколадными стрелками. Вместо классического черного используйте карандаш-каял или тени в кофейных оттенках. Нарисуйте тонкую линию вдоль ресниц, слегка вытягивая ее к вискам для эффекта кошачьего взгляда. Такой макияж выглядит мягче и естественнее, чем традиционные черные стрелки, и идеально вписывается в дневной образ. Дополните его легким кофейным контуром и нейтральным тоном на губах.

Хайлайтер

Для тех, кто любит сияющую кожу, тренд Ballerina Cappuccina предлагает щедро использовать хайлайтер. Выбирайте оттенки с золотистым, бронзовым или медным подтоном и наносите их на выступающие зоны: скулы, спинку носа, область над верхней губой, надбровные дуги и внутренние уголки глаз. Кофейный контуринг в этом случае выступает фоном, подчеркивая сияние и создавая эффект здоровой, загорелой кожи. Такой макияж идеально подходит для вечерних выходов или фотосессий.

Яркие губы

Тренд не ограничивает выбор оттенков для губ, позволяя экспериментировать с помадами, блесками или карандашами. Хотите классический образ? Выбирайте нюдовые или карамельные тона, которые гармонируют с кофейной палитрой. Для смелого акцента подойдут насыщенные ягодные, винные или даже ярко-красные оттенки. Главное — сохранить баланс: если губы яркие, контуринг и макияж глаз должны быть сдержанными. Этот вариант позволяет адаптировать Ballerina Cappuccina под любой стиль, от романтичного до дерзкого.

Почему тренд стал хитом?

Ballerina Cappuccina родился из вирусного мема в TikTok, где чашки кофе вдохновили бьюти-блогеров на создание макияжа с теплыми, уютными оттенками. Тренд быстро подхватили звезды, такие как Кайя Гербер и Зендая, сделав его символом утонченной естественности. Кофейные тона универсальны: они подходят для любого типа кожи, добавляют лицу тепла и позволяют экспериментировать с текстурами и акцентами.