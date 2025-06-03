Названы главные модные тренды лета 2025 года

Звездный стилист назвала главные модные тренды лета 2025 года
Звездная стилистка Бри Вельш назвала главные модные тренды на лето 2025 года. Интервью с ней публикует Page Six.
Имиджмейкер, которая работала в том числе с актрисой Кэти Холмс, заметила растущий спрос на комфортные образы. По этой причине она порекомендовала читателям обратить внимание на так называемые куртки рабочего, брюки карго и оверсайз-лонгсливы.
Кроме того, по словам Вельш, актуальность обрел стиль бохо, для которого характерны струящиеся платья, блузы с рюшами и топы-трубы. Кроме того, популярным стал джинсовый принт, а также одежда пастельных оттенков, добавила стилист.
Ранее в мае стало известно, что завязанный на бедрах платок также стал трендом.