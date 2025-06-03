Какие пластические операции делают мужчины перед летним сезоном

Уход за внешностью перестал быть только женской темой — сегодня мужчины все активнее выбирают пластические процедуры. Особенно это заметно в больших городах и среди деловых людей, для которых внешний вид — часть имиджа и успеха. Тренд на мужской уход набирает обороты, и все больше представителей сильного пола решаются на серьезные изменения. Сегодня растет спрос на процедуры, помогающие сохранить молодость и привлекательность, особенно это актуально перед пляжным сезоном. А на какие именно манипуляции решаются мужчины, нам рассказал пластический хирург, к. м. н. Гарен Гуликян.

Кто соглашается на пластику

Чаще всего перед началом пляжного сезона за консультацией к пластическим хирургам обращаются мужчины в возрасте от 25 лет и продолжают это делать уже после 35.

«Мужчины все активнее начинают следить за собой с молодого возраста. Это связано с желанием выглядеть свежо и уверенно как в повседневной жизни, так и на отдыхе. Уход за собой перестал быть чем-то необычным — это стало частью современного образа жизни», — рассказывает хирург.

Популярные процедуры перед пляжным сезоном

Интересно, что региональные особенности влияют на выбор процедур. Москва как центр культуры и бизнеса задает тренды в этой области: здесь следят за телом круглый год, и наблюдается рост интереса к липосакции, ринопластике и подтяжке лица. Наш эксперт:

«Мужчины из прибрежных городов, например Владивостока, готовятся к пляжному сезону более тщательно, чем жители холодных регионов, таких как Сибирь, где пляжный отдых — редкость. Среди популярных процедур — коррекция фигуры, уход за кожей и эстетические вмешательства».

Одна из наиболее востребованных операций — блефаропластика — пластика век, адаптированная для мужской анатомии. При проведении процедуры важно сохранить естественный мужественный взгляд, не изменяя индивидуальность. Также популярны SMAS-подтяжка и эндоскопический лифтинг — щадящие методы с минимальными рубцами, что важно для мужчин с короткой стрижкой.

«Мужская блефаропластика — это особый вид операции, где главная задача — сохранить естественную мужественность лица, а не просто омолодить. Современные методы, такие как эндоскопический лифтинг, позволяют добиться отличного результата с коротким восстановительным периодом», — объясняет хирург.

Когда лучше начинать подготовку

По словам пластического хирурга, начинать косметологические процедуры лучше за 3–6 месяцев до начала пляжного сезона, чтобы дать время на восстановление и получить максимально естественный результат.

«Подготовка к сезону должна быть заблаговременной. Это позволит избежать отеков и синяков и выйти на пляж с уверенностью», — подчеркивает врач.

Специфика запросов спортсменов

Спортсмены также нередко обращаются за изменениями во внешности. Одной из распространенных проблем является гинекомастия — это когда у мужчин увеличиваются грудные железы и грудь начинает выглядеть более женственной. Часто это происходит из-за приема некоторых лекарств или препаратов. Из-за этого на пляже многим спортсменам неудобно раздеваться и показывать тело.