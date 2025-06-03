Уход за волосами на солнце: как предотвратить сухость и ломкость

Летом мы заботливо наносим крем с SPF на кожу, но часто забываем, что волосы тоже запросто могут стать жертвой долгожданного солнца. Под палящими лучами они теряют влагу, становятся ломкими, тусклыми и непослушными. Морская соль, ветер и хлорка из бассейнов только усугубляют ситуацию. Чтобы сохранить блеск и здоровье прядей, важно заранее подумать о защите и уходе. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала, как пережить жаркий сезон без потерь.

Защищайте волосы, как кожу: используйте спреи с УФ-фильтрами

Солнце разрушает кератин и обезвоживает стержень волоса. Чтобы предотвратить фотоповреждение, ежедневно наносите специальные спреи с SPF на сухие или влажные волосы перед выходом на улицу.

«Они образуют невидимую пленку, которая отражает УФ-лучи и сохраняет влагу внутри волоса. Особенно это важно для окрашенных или осветленных прядей, которые под солнцем выгорают и тускнеют вдвойне», — объясняет эксперт.

Носите головной убор — это не только стильно

Шляпа с широкими полями или панама — не только модный аксессуар, но и первая линия обороны от солнца. Натуральные материалы (лен, хлопок) позволяют коже головы дышать и создают дополнительную тень, защищая корни от перегрева. А если вы не носите головной убор — риск солнечного ожога кожи головы и последующего шелушения возрастает в разы.

Откажитесь от горячих укладок и агрессивных процедур

Летом волосы и так подвержены стрессу, поэтому дайте им отдых от плоек, утюжков и тугих причесок. Вместо фена — естественная сушка, вместо выпрямителя — легкие волны от косичек или пучка. Отложите химическую завивку и агрессивное окрашивание до осени — пусть волосы восстанавливаются и дышат. Иначе вы рискуете получить «соломенный» эффект уже в июле.

Увлажняющие маски и масла — минимум дважды в неделю

После солнца, ветра и соленой воды волосам нужно восполнение влаги.

«Используйте интенсивные маски с алоэ вера, гиалуроновой кислотой, аргановым или кокосовым маслом. Наносите их не только на длину, но и на кожу головы — она тоже страдает от жары. Легкие несмываемые масла или сыворотки можно носить с собой в пляжной сумке — они подойдут для экспресс-ухода на ходу», — утверждает профессиональный парикмахер.

Мойте волосы мягко и правильно

После купания в море или бассейне не откладывайте мытье: промойте волосы пресной водой, чтобы убрать соль и хлор. Используйте щадящие шампуни без сульфатов — они не вымывают защитный липидный слой. А кондиционер — обязательный шаг: он закроет чешуйки и предотвратит ломкость.