Дизайнер объяснил, почему размерная сетка одежды растет каждый год

Рынок больших размеров расширяет ассортимент моделей каждый год, а также увеличивает размерную сетку. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда женской одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

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«Людей с большим размером становится больше. Девушки рожают — нужно время, чтобы прийти в форму. Экология, стресс, гормональный фон, улучшение благосостояния — все это влияет. И плюс-сайз перестал восприниматься как отклонение. Это стало принятой обществом нормой. И сами девушки приняли свое тело. Конечно, всем хочется быть стройнее, но если не получается — просто принимают свои формы», — рассказала дизайнер.

Она также отметила, что рост вариаций одежды также связан с раскрепощенностью девушек plus-size.

«Девушки начали пробовать вещи, которые раньше не носили. Примеряют платье, которое хорошо сидит по фигуре, получают комплименты — и хотят еще. Хочется побаловать себя, почувствовать себя красивой. Все это драйвит рост рынка. Эстетика очень изменилась. Сейчас я всё чаще встречаю покупательниц плюс-сайз, которые хотят подчёркивать свою сексуальность, показывать ее открыто. Им не нужны мешковатые силуэты — они хотят подчёркивать свои достоинства», — объяснила эксперт.

Колкарова добавила, что сейчас одежда больших размеров продается в два раза активнее, и это четко видно по запросам покупателей.

«Еще 20 лет назад спрос был до 58 размера. Потом начали увеличивать размерную сетку — сначала до 62, потом до 64, 66, 68. В этом году по просьбам уже шьем и 70-й. Рост размерного ряда диктует сам рынок: покупатели обращаются, интересуются, просят добавить. Мы реагируем на этот интерес — и новые размеры находят отклик. Некоторые модели в 66 и 68 размере расходятся даже быстрее, чем стандартные. Плюс-сайз — это растущий рынок, и он действительно расширяется с каждым годом», — высказалась она.

Среди фаворитов в модельных рядах дизайнер отметила чулки для больших размеров и кожаные короткие шорты.

«Чулки для больших размеров — это было открытие. Потому что у многих сексуальность была как бы скрыта, а тут — появилась возможность ее выразить. У нас даже есть кожаные короткие шорты. Изначально это была молодежная модель, но мы рискнули и сделали ее до 66 размера. Бодипозитив, работа с психологами, внутренние трансформации — все это влияет на покупательскую активность», — отметила Колкарова.

В заключение она заявила, девушки плюс-сайз хотят быть сексуальными бунтарками.