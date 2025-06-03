Названа стоимость роскошного наряда «человека-лавандового рафа»

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного наряда популярного российского блогера и предпринимателя Николая Василенко, известного в сети как «человек-лавандовый раф». Соответствующий пост появился в Telegram-канале проекта.

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По информации экспертов, которые оценили образ знаменитости, цена всех предметов гардероба составила 818 тысяч рублей. Так, инфлюэнсер предстал на снимках в белой шляпе Gucci за 48,8 тысячи рублей и солнцезащитных очках Tom Ford за 39 тысяч рублей.

Кроме того, звезда надел кроссовки Gucci стоимостью 76 тысяч рублей. Вдобавок Василенко продемонстрировал саквояж той же марки за 654,2 тысячи рублей. Цена и бренд темно-зеленого костюма, в котором позировал блогер, не уточнилась.

В мае была также раскрыта стоимость выступления «человека-лавандового рафа» Василенко на корпоративе. По данным Super.ru, за час чтения стихотворений русских поэтов на корпоративе Василенко требует два миллиона рублей, а также сумму, необходимую для уплаты налога.