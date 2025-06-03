Что такое Лабубу и кому не стоит их покупать

Лабубу — брелоки в виде монстриков с зубастой улыбкой и заячьими ушами набирают популярность по всему миру. Они становятся не только развлечением для детей, но и модным аксессуаром для взрослых: женщины даже украшают ими брендовые сумки. Так портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением, «Вечерняя Москва» узнавала у стилиста.

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Что такое Лабубу, история создания и стоимость

Эскиз монстрика с зубами создал художник Касинг Лунг, который родился в Гонконге, а вырос в Нидерландах. Переехав в Бельгию, он начал иллюстрировать детские книжки. Так, в рассказах из серии The Monster, напечатанных в 2015 году, появился персонаж Лабубу — веселая девочка-монстрик с девятью острыми зубами, которая любит приключения. Помимо Лабубу, в истории фигурируют и другие фантастические персонажи: Зимомо, Тикоко, Спуки и Пато.

Игрушечная же коллекция плюшевых Лабубу появилась впервые в 2019 году. Тогда бренд Pop Mart, подписав контракт с Лунгом, начал продавать игрушки в закрытой коробке, не раскрывая покупателю заранее, какой именно «зубастик» с ушами в ней находится. Возможно, именно «эффект неожиданности» (так называемый формат blind box) и произвел впечатление на покупателей, поэтому за игрушкой стали охотиться все.

Есть не только плюшевые виды Лабубу, но и пластиковые, лимитированные и редкие версии, из чего и складывается их стоимость. При этом цена за популярную игрушку вовсе не крошечная: одна фигурка зубастого персонажа начинается от 21 доллара (1700 рублей) и может достигать 1250 долларов (почти 100 тысяч рублей). В среднем стоимость игрушки колеблется от 2500 до 5000 рублей.

Почему Лабубу набрали популярность

Одной из первых обладательниц Лабубу стала участница южнокорейской группы Blackpink Лиса. Именно на ее люксовой сумке оказался пушистый «зубастик», а за ней этот тренд подхватили и другие знаменитости. В их числе Рианна, Розэ, Эмма Робертс и другие.

Затем Лабубу заинтересовали и инфлюэнсеров: они скупали игрушки, украшали ими свои брендовые сумки, снимали видео с распаковкой коробок, разыгрывали монстриков и собирали коллекционные экземпляры. Сейчас в социальных сетях по хештегу #labubu можно увидеть больше миллиона постов.

Как отличить оригинального Лабубу от подделки

На фоне возросшей популярности этой игрушки на рынке появились и копии Лабубу, однако у настоящего «зубастика» есть свои отличительные черты:

голограмма с QR-кодом и уникальным кодом проверки (код можно ввести на сайте Pop Mart);

наклейка и гидрогель внутри;

маркер на лапке (окрашенные детали);

выпуклые буквы на коробке;

прорисованная мордочка;

гладкие швы;

отсутствие какого-либо запаха.

Можно ли считать Лабубу стильным аксессуаром

В 2025 году на пике популярности находится тренд на массивные обвесы сумок, поэтому Лабубу стали считать модным украшением, рассказала стилист, дизайнер украшений Анна Скороходова.

«Сейчас люди вешают на сумку цепочки, символические брелоки в виде звездочек или сердечек, массивные обвесы, цепи, цветные вставки, фенечки, жгуты, декоративные элементы со стразами. И необычная зубастая игрушка отлично вписывается в этот стильный ряд, ведь все это используется для того, чтобы отразить индивидуальность человека», — объяснила эксперт.

Кому подойдет Лабубу

По словам стилиста, если игрушку Лабубу приобретает человек из мира моды, искусства, светский деятель или кто-то из шоу-бизнеса, такой аксессуар будет смотреться уместно и не испортит образа, потому что мелькает повсеместно.

«В детской же стилизации Лабубу точно станет трендовой вещью, потому что в контексте их образов это всегда смотрится уместно и актуально», — уверена Скороходова.

Кому не стоит покупать Лабубу

По мнению дизайнера украшений, если человек работает в «строгой среде», то игрушка в дополнение к его образу вызовет недоумение.

«Если человек является юристом, экономистом, учителем или владельцем крупного бизнеса, то Лабубу у него в образе будет выглядеть как минимум странно», — предупредила стилист.

Но и в таком случае для людей серьезных профессий есть выход, успокоила эксперт:

«Даже если зубастого пушистика вешает на сумку представитель строгой профессии, но привыкший одеваться модно и следить за тенденциями, это не шокирует окружающих. Потому что они уже привыкли к необычным образам этого человека. Однако из стандартных образов Лабубу будут явно выбиваться и выглядеть нелепо».

Еще задолго до тренда на Лабубу у зумеров и миллениалов появилось увлечение мягкими игрушками. Они скупали с прилавков гусей, капибар и известных персонажей игр. Откуда взялся повышенный интерес у взрослых к игрушкам, выясняла «Вечерняя Москва».