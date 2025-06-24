Как не испортить кожу лица: советы косметолога

Красивая и ухоженная кожа – результат не только правильного ухода, но и отказа от вредных привычек. Многие женщины и мужчины совершают ошибки, которые приводят к воспалениям, преждевременным морщинам, пигментации и даже серьезным кожным заболеваниям. Вместе с косметологом-эстетистом "Рамблер" обсудил список того, что категорически нельзя делать, если хочешь сохранить здоровье и молодость кожи.

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Никогда не используй просроченную косметику

Тушь, тональный крем, пудра, помада – все это имеет срок годности. После его истечения в косметике размножаются бактерии, а активные компоненты окисляются. Что будет, если красить ресницы просроченной тушью? От конъюнктивита, раздражения и зуда век до выпадения ресниц. Старый тональный крем закупоривает поры и вызывает аллергические реакции. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Чтобы проверить срок годности найди упаковке ищи значок PAO (Period After Opening) – цифра с буквой М (например, 6М – значит, крем можно использовать 6 месяцев после вскрытия). Если косметика изменила запах, консистенцию или цвет – выбрасывай без сожаления.

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Не дави прыщи – это опасно

Соблазн выдавить назойливый прыщ велик, но последствия могут быть катастрофическими. Могут появиться рубцы и шрамы – поврежденная кожа заживает неровно. Еще из-за прыщей распространяется инфекция, бактерии попадают в соседние поры, и вместо одного прыща появляется несколько. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Что делать вместо выдавливания?

Точечно наноси салициловую кислоту или цинковую мазь.

Используй патчи от прыщей (они вытягивают гной без травмирования кожи).

Если воспаление сильное – обратись к косметологу для профессиональной чистки.

Не пропускай умывание даже если очень устала

«Один раз ничего не будет» – так начинаются высыпания и тусклый цвет лица. За день на коже скапливаются пыль, грязь, остатки макияжа, кожное сало и, конечно, бактерии. Если умываться не тщательно, черные точки появляются чаще, как и прыщи. А еще кожа быстрее стареет из-за окислительного стресса. И это влияет на равномерность тонального крема на следующее утро.

Как правильно умываться?

Вечером – двойное очищение (сначала мицеллярная вода/бальзам, затем пенка/гель).

Утром – легкий гель или просто вода (если кожа сухая).

Не используй мыло – оно нарушает pH-баланс.

Не злоупотребляй скрабами и пилингами

Жесткие скрабы с крупными частицами (например, с косточками абрикоса) травмируют кожу, создавая микротрещины. Вместо этого есть целый ряд средств, которые могут помочь. Это энзимные пилинги – мягко растворяют омертвевшие клетки. Можно добавить кислоты (AHA/BHA): гликолевая, молочная, салициловая и щадящие скрабы с мелкими гладкими гранулами. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Не трогай лицо руками в течение дня

Руки – главный источник бактерий. Каждый раз, когда ты подпираешь щеку ладонью, почесываешь лоб, поправляешь волосы и касаешься лица, ты травмируешь кожу. Лучше чаще мыть руки, использовать антисептик. Привыкай не трогать лицо без необходимости. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Не игнорируй SPF – даже зимой

90% морщин и пигментации – от солнца. Если не пользоваться кремом с SPF, то есть риск фотостарения – кожа теряет упругость. Без должной защиты чаще возникают пигментные пятна, особенно после прыщей и увеличивается риск меланомы – УФ-лучи провоцируют рак кожи. Выбирай SPF 30-50 и наноси каждый день.