Стилист призвал носить «голую» комбинацию в городе

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить «голую» комбинацию в городе. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Кружевные комбинации / по-простому ночнушки / поверх брюк — модный стилистический трюк. Особенно мне нравится сочетание такого женственного и даже, в какой-то степени, интимного предмета гардероба со спортивными штанами с лампасами. Такой прием точно понравится любителям сложных и многослойных образов», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».