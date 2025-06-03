Стилист призвал носить «голую» комбинацию в городе

Стилист Александр Рогов посоветовал носить кружевную комбинацию
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить «голую» комбинацию в городе. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Кружевные комбинации / по-простому ночнушки / поверх брюк — модный стилистический трюк. Особенно мне нравится сочетание такого женственного и даже, в какой-то степени, интимного предмета гардероба со спортивными штанами с лампасами. Такой прием точно понравится любителям сложных и многослойных образов», — написал Рогов.
Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.
До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».
«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал Александр Рогов в личном блоге.